Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.770.215.090Koza Altın1.542.043.782Şişe Cam1.394.797.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.770.215.090
|Koza Altın
|1.542.043.782
|Şişe Cam
|1.394.797.147
|Türk Hava Yolları
|1.029.555.073
|Ereğli Demir Çelik
|861.106.750
|Kardemir (D)
|806.067.130
|Koza Madencilik
|652.304.877
|İpek Doğal Enerji
|547.238.712
|Tüpraş
|459.021.379
|Petkim
|455.207.600
|Karsan Otomotiv
|442.240.113
|Emlak Konut GMYO
|369.352.134
|Fenerbahçe Futbol
|321.635.801
|Akbank
|319.163.424
|Jantsa Jant Sanayi
|318.878.606
|Pegasus
|313.330.750
|Koç Holding
|258.448.865
|Vestel
|258.273.282
|Yapı ve Kredi Bankası
|251.896.452
|Sabancı Holding
|249.629.780
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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