Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.770.215.090Koza Altın1.542.043.782Şişe Cam1.394.797.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.770.215.090 Koza Altın 1.542.043.782 Şişe Cam 1.394.797.147 Türk Hava Yolları 1.029.555.073 Ereğli Demir Çelik 861.106.750 Kardemir (D) 806.067.130 Koza Madencilik 652.304.877 İpek Doğal Enerji 547.238.712 Tüpraş 459.021.379 Petkim 455.207.600 Karsan Otomotiv 442.240.113 Emlak Konut GMYO 369.352.134 Fenerbahçe Futbol 321.635.801 Akbank 319.163.424 Jantsa Jant Sanayi 318.878.606 Pegasus 313.330.750 Koç Holding 258.448.865 Vestel 258.273.282 Yapı ve Kredi Bankası 251.896.452 Sabancı Holding 249.629.780 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi