Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.770.215.090Koza Altın1.542.043.782Şişe Cam1.394.797.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.770.215.090
Koza Altın1.542.043.782
Şişe Cam1.394.797.147
Türk Hava Yolları1.029.555.073
Ereğli Demir Çelik861.106.750
Kardemir (D)806.067.130
Koza Madencilik652.304.877
İpek Doğal Enerji547.238.712
Tüpraş459.021.379
Petkim455.207.600
Karsan Otomotiv442.240.113
Emlak Konut GMYO369.352.134
Fenerbahçe Futbol321.635.801
Akbank319.163.424
Jantsa Jant Sanayi318.878.606
Pegasus313.330.750
Koç Holding258.448.865
Vestel258.273.282
Yapı ve Kredi Bankası251.896.452
Sabancı Holding249.629.780
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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