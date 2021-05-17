Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.417.522.069Ereğli Demir Çelik1.416.985.918Türk Hava Yolları744.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.417.522.069
|Ereğli Demir Çelik
|1.416.985.918
|Türk Hava Yolları
|744.055.888
|Petkim
|713.425.554
|Koza Altın
|669.534.445
|Tüpraş
|575.389.825
|Kardemir (D)
|540.590.837
|Şişe Cam
|524.162.848
|Karsan Otomotiv
|466.100.045
|Emlak Konut GMYO
|370.329.129
|Jantsa Jant Sanayi
|367.321.542
|Akbank
|337.794.087
|Yapı ve Kredi Bankası
|301.838.357
|Koç Holding
|292.398.210
|Koza Madencilik
|280.146.445
|Sasa Polyester
|260.533.706
|Pegasus
|257.235.059
|Sabancı Holding
|246.877.139
|Fenerbahçe Futbol
|236.282.199
|Gübre Fabrikaları
|222.076.160
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500