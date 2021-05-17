Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.417.522.069Ereğli Demir Çelik1.416.985.918Türk Hava Yolları744.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.417.522.069 Ereğli Demir Çelik 1.416.985.918 Türk Hava Yolları 744.055.888 Petkim 713.425.554 Koza Altın 669.534.445 Tüpraş 575.389.825 Kardemir (D) 540.590.837 Şişe Cam 524.162.848 Karsan Otomotiv 466.100.045 Emlak Konut GMYO 370.329.129 Jantsa Jant Sanayi 367.321.542 Akbank 337.794.087 Yapı ve Kredi Bankası 301.838.357 Koç Holding 292.398.210 Koza Madencilik 280.146.445 Sasa Polyester 260.533.706 Pegasus 257.235.059 Sabancı Holding 246.877.139 Fenerbahçe Futbol 236.282.199 Gübre Fabrikaları 222.076.160 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi