Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.417.522.069Ereğli Demir Çelik1.416.985.918Türk Hava Yolları744.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.417.522.069
Ereğli Demir Çelik1.416.985.918
Türk Hava Yolları744.055.888
Petkim713.425.554
Koza Altın669.534.445
Tüpraş575.389.825
Kardemir (D)540.590.837
Şişe Cam524.162.848
Karsan Otomotiv466.100.045
Emlak Konut GMYO370.329.129
Jantsa Jant Sanayi367.321.542
Akbank337.794.087
Yapı ve Kredi Bankası301.838.357
Koç Holding292.398.210
Koza Madencilik280.146.445
Sasa Polyester260.533.706
Pegasus257.235.059
Sabancı Holding246.877.139
Fenerbahçe Futbol236.282.199
Gübre Fabrikaları222.076.160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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