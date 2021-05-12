Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları717.348.015Petkim614.224.484Tüpraş391.369.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|717.348.015
|Petkim
|614.224.484
|Tüpraş
|391.369.950
|Ereğli Demir Çelik
|354.160.696
|Kardemir (D)
|307.747.886
|Garanti Bankası
|307.307.773
|Koza Altın
|228.187.933
|Karsan Otomotiv
|213.122.900
|Çemaş Döküm
|191.310.498
|Şişe Cam
|185.714.818
|Sabancı Holding
|168.720.157
|Pegasus
|161.790.243
|Yapı ve Kredi Bankası
|132.390.781
|Jantsa Jant Sanayi
|128.143.009
|Sasa Polyester
|96.606.526
|TAV Havalimanları
|91.045.156
|Aksa Enerji
|90.491.491
|Fenerbahçe Futbol
|84.368.027
|Koza Madencilik
|83.259.726
|Migros Ticaret
|75.836.814
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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