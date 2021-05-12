Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları717.348.015Petkim614.224.484Tüpraş391.369.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 717.348.015 Petkim 614.224.484 Tüpraş 391.369.950 Ereğli Demir Çelik 354.160.696 Kardemir (D) 307.747.886 Garanti Bankası 307.307.773 Koza Altın 228.187.933 Karsan Otomotiv 213.122.900 Çemaş Döküm 191.310.498 Şişe Cam 185.714.818 Sabancı Holding 168.720.157 Pegasus 161.790.243 Yapı ve Kredi Bankası 132.390.781 Jantsa Jant Sanayi 128.143.009 Sasa Polyester 96.606.526 TAV Havalimanları 91.045.156 Aksa Enerji 90.491.491 Fenerbahçe Futbol 84.368.027 Koza Madencilik 83.259.726 Migros Ticaret 75.836.814 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara