Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları717.348.015Petkim614.224.484Tüpraş391.369.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları717.348.015
Petkim614.224.484
Tüpraş391.369.950
Ereğli Demir Çelik354.160.696
Kardemir (D)307.747.886
Garanti Bankası307.307.773
Koza Altın228.187.933
Karsan Otomotiv213.122.900
Çemaş Döküm191.310.498
Şişe Cam185.714.818
Sabancı Holding168.720.157
Pegasus161.790.243
Yapı ve Kredi Bankası132.390.781
Jantsa Jant Sanayi128.143.009
Sasa Polyester96.606.526
TAV Havalimanları91.045.156
Aksa Enerji90.491.491
Fenerbahçe Futbol84.368.027
Koza Madencilik83.259.726
Migros Ticaret75.836.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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