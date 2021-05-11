Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)1.526.774.437Koza Altın1.239.733.421Garanti Bankası1.142.638.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.526.774.437
|Koza Altın
|1.239.733.421
|Garanti Bankası
|1.142.638.311
|Petkim
|1.073.880.996
|Türk Hava Yolları
|1.016.120.480
|Ereğli Demir Çelik
|773.230.317
|İpek Doğal Enerji
|604.738.334
|Koza Madencilik
|568.763.131
|Karsan Otomotiv
|531.819.085
|Şişe Cam
|454.174.914
|Tüpraş
|447.080.690
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|441.155.985
|Yapı ve Kredi Bankası
|343.142.776
|Emlak Konut GMYO
|331.620.743
|Akbank
|324.762.192
|Pegasus
|309.486.182
|Jantsa Jant Sanayi
|277.068.814
|Koç Holding
|260.997.375
|Bim Mağazalar
|259.542.092
|Kartonsan
|247.761.496
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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