Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)1.526.774.437Koza Altın1.239.733.421Garanti Bankası1.142.638.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.526.774.437 Koza Altın 1.239.733.421 Garanti Bankası 1.142.638.311 Petkim 1.073.880.996 Türk Hava Yolları 1.016.120.480 Ereğli Demir Çelik 773.230.317 İpek Doğal Enerji 604.738.334 Koza Madencilik 568.763.131 Karsan Otomotiv 531.819.085 Şişe Cam 454.174.914 Tüpraş 447.080.690 Teknosa İç ve Dış Ticaret 441.155.985 Yapı ve Kredi Bankası 343.142.776 Emlak Konut GMYO 331.620.743 Akbank 324.762.192 Pegasus 309.486.182 Jantsa Jant Sanayi 277.068.814 Koç Holding 260.997.375 Bim Mağazalar 259.542.092 Kartonsan 247.761.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara