Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiKardemir (D)1.526.774.437Koza Altın1.239.733.421Garanti Bankası1.142.638.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.526.774.437
Koza Altın1.239.733.421
Garanti Bankası1.142.638.311
Petkim1.073.880.996
Türk Hava Yolları1.016.120.480
Ereğli Demir Çelik773.230.317
İpek Doğal Enerji604.738.334
Koza Madencilik568.763.131
Karsan Otomotiv531.819.085
Şişe Cam454.174.914
Tüpraş447.080.690
Teknosa İç ve Dış Ticaret441.155.985
Yapı ve Kredi Bankası343.142.776
Emlak Konut GMYO331.620.743
Akbank324.762.192
Pegasus309.486.182
Jantsa Jant Sanayi277.068.814
Koç Holding260.997.375
Bim Mağazalar259.542.092
Kartonsan247.761.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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