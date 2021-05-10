Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.707.234.968Türk Hava Yolları1.209.497.786Petkim1.170.924.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.707.234.968
|Türk Hava Yolları
|1.209.497.786
|Petkim
|1.170.924.744
|Kardemir (D)
|1.068.892.744
|Koza Altın
|930.461.241
|Ereğli Demir Çelik
|830.673.822
|Şişe Cam
|662.370.997
|Tüpraş
|536.381.905
|Yapı ve Kredi Bankası
|521.721.053
|Akbank
|432.933.965
|Emlak Konut GMYO
|413.565.122
|Gübre Fabrikaları
|385.629.021
|Pegasus
|353.021.986
|Koç Holding
|344.507.485
|İş Bankası (C)
|319.300.389
|Doğan Holding
|312.323.083
|ASELSAN
|298.231.063
|Karsan Otomotiv
|285.820.315
|Bim Mağazalar
|269.689.534
|SASA Polyester
|253.623.043
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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