Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.707.234.968Türk Hava Yolları1.209.497.786Petkim1.170.924.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.707.234.968 Türk Hava Yolları 1.209.497.786 Petkim 1.170.924.744 Kardemir (D) 1.068.892.744 Koza Altın 930.461.241 Ereğli Demir Çelik 830.673.822 Şişe Cam 662.370.997 Tüpraş 536.381.905 Yapı ve Kredi Bankası 521.721.053 Akbank 432.933.965 Emlak Konut GMYO 413.565.122 Gübre Fabrikaları 385.629.021 Pegasus 353.021.986 Koç Holding 344.507.485 İş Bankası (C) 319.300.389 Doğan Holding 312.323.083 ASELSAN 298.231.063 Karsan Otomotiv 285.820.315 Bim Mağazalar 269.689.534 SASA Polyester 253.623.043 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara