Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.707.234.968Türk Hava Yolları1.209.497.786Petkim1.170.924.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.707.234.968
Türk Hava Yolları1.209.497.786
Petkim1.170.924.744
Kardemir (D)1.068.892.744
Koza Altın930.461.241
Ereğli Demir Çelik830.673.822
Şişe Cam662.370.997
Tüpraş536.381.905
Yapı ve Kredi Bankası521.721.053
Akbank432.933.965
Emlak Konut GMYO413.565.122
Gübre Fabrikaları385.629.021
Pegasus353.021.986
Koç Holding344.507.485
İş Bankası (C)319.300.389
Doğan Holding312.323.083
ASELSAN298.231.063
Karsan Otomotiv285.820.315
Bim Mağazalar269.689.534
SASA Polyester253.623.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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