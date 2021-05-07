Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim5.610.140.679Garanti Bankası2.339.855.716Koza Altın1.812.737.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 5.610.140.679 Garanti Bankası 2.339.855.716 Koza Altın 1.812.737.090 Kardemir (D) 1.314.961.743 Tüpraş 938.145.785 Ereğli Demir Çelik 897.791.808 Yapı ve Kredi Bankası 871.563.500 Akbank 729.588.486 Türk Hava Yolları 651.725.439 İş Bankası (C) 564.488.636 Jantsa Jant Sanayi 512.370.247 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 505.632.060 Koza Madencilik 468.161.214 Ford Otosan 457.424.930 Aselsan 455.844.742 Koç Holding 452.033.882 Şişe Cam 441.580.979 Bim Mağazalar 397.728.894 Karsan Otomotiv 356.577.524 Vakıflar Bankası 350.217.008 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu