Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim5.610.140.679Garanti Bankası2.339.855.716Koza Altın1.812.737.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Petkim
|5.610.140.679
|Garanti Bankası
|2.339.855.716
|Koza Altın
|1.812.737.090
|Kardemir (D)
|1.314.961.743
|Tüpraş
|938.145.785
|Ereğli Demir Çelik
|897.791.808
|Yapı ve Kredi Bankası
|871.563.500
|Akbank
|729.588.486
|Türk Hava Yolları
|651.725.439
|İş Bankası (C)
|564.488.636
|Jantsa Jant Sanayi
|512.370.247
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|505.632.060
|Koza Madencilik
|468.161.214
|Ford Otosan
|457.424.930
|Aselsan
|455.844.742
|Koç Holding
|452.033.882
|Şişe Cam
|441.580.979
|Bim Mağazalar
|397.728.894
|Karsan Otomotiv
|356.577.524
|Vakıflar Bankası
|350.217.008
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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