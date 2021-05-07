Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiPetkim5.610.140.679Garanti Bankası2.339.855.716Koza Altın1.812.737.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Petkim5.610.140.679
Garanti Bankası2.339.855.716
Koza Altın1.812.737.090
Kardemir (D)1.314.961.743
Tüpraş938.145.785
Ereğli Demir Çelik897.791.808
Yapı ve Kredi Bankası871.563.500
Akbank729.588.486
Türk Hava Yolları651.725.439
İş Bankası (C)564.488.636
Jantsa Jant Sanayi512.370.247
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası505.632.060
Koza Madencilik468.161.214
Ford Otosan457.424.930
Aselsan455.844.742
Koç Holding452.033.882
Şişe Cam441.580.979
Bim Mağazalar397.728.894
Karsan Otomotiv356.577.524
Vakıflar Bankası350.217.008
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:32:51. #1.14#

title