Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)3.546.377.816Garanti Bankası1.845.495.836Ereğli Demir Çelik1.587.436.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 3.546.377.816 Garanti Bankası 1.845.495.836 Ereğli Demir Çelik 1.587.436.231 Türk Hava Yolları 1.164.874.516 Koza Altın 1.080.442.697 Petkim 830.388.321 Akbank 524.023.906 Tüpraş 505.789.463 Yapı ve Kredi Bankası 485.234.232 Sasa Polyester 401.456.285 Pegasus 391.525.128 Şişe Cam 361.198.176 Bim Mağazalar 318.978.442 İş Bankası (C) 294.881.308 Koza Madencilik 274.821.613 Sabancı Holding 273.320.876 Ford Otosan 272.576.787 Koç Holding 262.896.172 Arçelik 230.595.543 Turkcell 225.800.496 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu