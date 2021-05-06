Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)3.546.377.816Garanti Bankası1.845.495.836Ereğli Demir Çelik1.587.436.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|3.546.377.816
|Garanti Bankası
|1.845.495.836
|Ereğli Demir Çelik
|1.587.436.231
|Türk Hava Yolları
|1.164.874.516
|Koza Altın
|1.080.442.697
|Petkim
|830.388.321
|Akbank
|524.023.906
|Tüpraş
|505.789.463
|Yapı ve Kredi Bankası
|485.234.232
|Sasa Polyester
|401.456.285
|Pegasus
|391.525.128
|Şişe Cam
|361.198.176
|Bim Mağazalar
|318.978.442
|İş Bankası (C)
|294.881.308
|Koza Madencilik
|274.821.613
|Sabancı Holding
|273.320.876
|Ford Otosan
|272.576.787
|Koç Holding
|262.896.172
|Arçelik
|230.595.543
|Turkcell
|225.800.496
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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