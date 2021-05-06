Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)3.546.377.816Garanti Bankası1.845.495.836Ereğli Demir Çelik1.587.436.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)3.546.377.816
Garanti Bankası1.845.495.836
Ereğli Demir Çelik1.587.436.231
Türk Hava Yolları1.164.874.516
Koza Altın1.080.442.697
Petkim830.388.321
Akbank524.023.906
Tüpraş505.789.463
Yapı ve Kredi Bankası485.234.232
Sasa Polyester401.456.285
Pegasus391.525.128
Şişe Cam361.198.176
Bim Mağazalar318.978.442
İş Bankası (C)294.881.308
Koza Madencilik274.821.613
Sabancı Holding273.320.876
Ford Otosan272.576.787
Koç Holding262.896.172
Arçelik230.595.543
Turkcell225.800.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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