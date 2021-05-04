Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.822.127.465Türk Hava Yolları1.317.476.888Garanti Bankası1.030.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.822.127.465
Türk Hava Yolları1.317.476.888
Garanti Bankası1.030.078.375
Kardemir (D)966.621.213
Petkim863.785.115
Koza Altın741.634.220
Şişe Cam618.347.395
Hektaş576.089.831
Pegasus520.022.780
Koç Holding429.120.751
Yapı ve Kredi Bank.405.648.116
Doğan Holding386.742.091
Tüpraş366.344.678
Akbank339.072.918
Sabancı Holding313.189.560
Sasa Polyester310.622.481
Tekfen Holding303.487.279
Vestel269.906.755
Ford Otosan263.834.585
Turkcell262.955.327

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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