Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.822.127.465Türk Hava Yolları1.317.476.888Garanti Bankası1.030.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.822.127.465
|Türk Hava Yolları
|1.317.476.888
|Garanti Bankası
|1.030.078.375
|Kardemir (D)
|966.621.213
|Petkim
|863.785.115
|Koza Altın
|741.634.220
|Şişe Cam
|618.347.395
|Hektaş
|576.089.831
|Pegasus
|520.022.780
|Koç Holding
|429.120.751
|Yapı ve Kredi Bank.
|405.648.116
|Doğan Holding
|386.742.091
|Tüpraş
|366.344.678
|Akbank
|339.072.918
|Sabancı Holding
|313.189.560
|Sasa Polyester
|310.622.481
|Tekfen Holding
|303.487.279
|Vestel
|269.906.755
|Ford Otosan
|263.834.585
|Turkcell
|262.955.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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