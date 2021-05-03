Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.256.572.058Garanti Bankası984.971.801Koza Altın851.531.907Petkim759.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.256.572.058
|Garanti Bankası
|984.971.801
|Koza Altın
|851.531.907
|Petkim
|759.625.144
|Şişe Cam
|692.630.449
|Ereğli Demir Çelik
|620.797.247
|Kardemir (D)
|559.486.363
|Akbank
|482.058.683
|Tüpraş
|464.131.663
|Pegasus
|427.690.892
|Sasa Polyester
|407.581.294
|Yapı ve Kredi Bankası
|331.409.937
|TAV Havalimanları
|307.783.478
|Emlak Konut GMYO
|240.493.231
|Ford Otosan
|238.933.312
|Türk Telekom
|213.453.647
|Turkcell
|212.912.579
|İş Bankası (C)
|209.945.432
|Doğan Holding
|208.357.034
|Bim Mağazalar
|197.486.279
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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