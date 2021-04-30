Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.371.840.010Ereğli Demir Çelik1.200.304.798Türk Hava Yolları945.732.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.371.840.010
|Ereğli Demir Çelik
|1.200.304.798
|Türk Hava Yolları
|945.732.100
|Petkim
|917.182.344
|Garanti Bankası
|844.709.912
|Kardemir (D)
|658.817.403
|Şişe Cam
|583.255.335
|Koza Madencilik
|343.303.115
|Pegasus
|341.092.378
|Akbank
|337.600.662
|Otokar
|325.956.371
|Tüpraş
|307.083.186
|Sasa Polyester
|300.646.392
|Yapı ve Kredi Bankası
|282.199.528
|Doğan Holding
|269.358.701
|Turkcell
|252.075.582
|Emlak Konut GMYO
|248.657.624
|Tekfen Holding
|240.722.334
|ASELSAN
|236.561.402
|İpek Doğal Enerji
|225.282.825
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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