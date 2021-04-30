Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın1.371.840.010Ereğli Demir Çelik1.200.304.798Türk Hava Yolları945.732.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın1.371.840.010
Ereğli Demir Çelik1.200.304.798
Türk Hava Yolları945.732.100
Petkim917.182.344
Garanti Bankası844.709.912
Kardemir (D)658.817.403
Şişe Cam583.255.335
Koza Madencilik343.303.115
Pegasus341.092.378
Akbank337.600.662
Otokar325.956.371
Tüpraş307.083.186
Sasa Polyester300.646.392
Yapı ve Kredi Bankası282.199.528
Doğan Holding269.358.701
Turkcell252.075.582
Emlak Konut GMYO248.657.624
Tekfen Holding240.722.334
ASELSAN236.561.402
İpek Doğal Enerji225.282.825
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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