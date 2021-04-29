Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.044.416.777Ereğli Demir Çelik750.300.622Petkim741.179.200Kardemir (D)457.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.044.416.777
|Ereğli Demir Çelik
|750.300.622
|Petkim
|741.179.200
|Kardemir (D)
|457.854.655
|SASA Polyester
|457.547.724
|Arçelik
|403.936.661
|Akbank
|397.735.644
|Türk Hava Yolları
|373.995.890
|Şişe Cam
|342.759.952
|Koza Altın
|340.044.517
|Yapı ve Kredi Bankası
|331.417.285
|Koç Holding
|267.176.431
|Turkcell
|245.400.131
|Tüpraş
|239.774.500
|ASELSAN
|212.139.168
|Hektaş
|197.890.111
|İş Finansal Kiralama
|182.862.196
|Sabancı Holding
|174.052.519
|Ford Otosan
|171.485.605
|İş Bankası (C)
|164.118.551
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500