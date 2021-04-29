Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.044.416.777Ereğli Demir Çelik750.300.622Petkim741.179.200Kardemir (D)457.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.044.416.777 Ereğli Demir Çelik 750.300.622 Petkim 741.179.200 Kardemir (D) 457.854.655 SASA Polyester 457.547.724 Arçelik 403.936.661 Akbank 397.735.644 Türk Hava Yolları 373.995.890 Şişe Cam 342.759.952 Koza Altın 340.044.517 Yapı ve Kredi Bankası 331.417.285 Koç Holding 267.176.431 Turkcell 245.400.131 Tüpraş 239.774.500 ASELSAN 212.139.168 Hektaş 197.890.111 İş Finansal Kiralama 182.862.196 Sabancı Holding 174.052.519 Ford Otosan 171.485.605 İş Bankası (C) 164.118.551 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu