Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.044.416.777Ereğli Demir Çelik750.300.622Petkim741.179.200Kardemir (D)457.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.044.416.777
Ereğli Demir Çelik750.300.622
Petkim741.179.200
Kardemir (D)457.854.655
SASA Polyester457.547.724
Arçelik403.936.661
Akbank397.735.644
Türk Hava Yolları373.995.890
Şişe Cam342.759.952
Koza Altın340.044.517
Yapı ve Kredi Bankası331.417.285
Koç Holding267.176.431
Turkcell245.400.131
Tüpraş239.774.500
ASELSAN212.139.168
Hektaş197.890.111
İş Finansal Kiralama182.862.196
Sabancı Holding174.052.519
Ford Otosan171.485.605
İş Bankası (C)164.118.551
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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