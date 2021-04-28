Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.139.654.555Kardemir (D)846.975.284Garanti Bankası838.683.651Petkim690.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.139.654.555 Kardemir (D) 846.975.284 Garanti Bankası 838.683.651 Petkim 690.266.226 Türk Hava Yolları 671.017.094 SASA Polyester 520.695.499 Şişe Cam 408.197.756 Yapı ve Kredi Bankası 381.131.568 Tüpraş 287.732.834 Koza Altın 277.764.173 TAV Havalimanları 275.403.629 ASELSAN 271.098.212 Akbank 270.038.306 Vestel 269.307.659 Arçelik 250.678.358 Koç Holding 237.519.116 Pegasus 234.985.979 Ford Otosan 223.250.811 Turkcell 223.232.583 Net Holding 222.708.680 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi