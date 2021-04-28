Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.139.654.555Kardemir (D)846.975.284Garanti Bankası838.683.651Petkim690.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.139.654.555
Kardemir (D)846.975.284
Garanti Bankası838.683.651
Petkim690.266.226
Türk Hava Yolları671.017.094
SASA Polyester520.695.499
Şişe Cam408.197.756
Yapı ve Kredi Bankası381.131.568
Tüpraş287.732.834
Koza Altın277.764.173
TAV Havalimanları275.403.629
ASELSAN271.098.212
Akbank270.038.306
Vestel269.307.659
Arçelik250.678.358
Koç Holding237.519.116
Pegasus234.985.979
Ford Otosan223.250.811
Turkcell223.232.583
Net Holding222.708.680
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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