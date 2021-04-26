Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.631.736.234Türk Hava Yolları1.100.628.099Garanti Bankası1.037.546.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.631.736.234
|Türk Hava Yolları
|1.100.628.099
|Garanti Bankası
|1.037.546.711
|Petkim
|949.475.206
|Kardemir (D)
|830.167.515
|SASA Polyester
|803.301.627
|Koza Altın
|425.245.083
|Yapı ve Kredi Bankası
|414.122.138
|Pegasus
|383.943.636
|Şişe Cam
|381.718.902
|Akbank
|324.364.746
|Koç Holding
|319.903.474
|Tüpraş
|283.643.942
|TAV Havalimanları
|221.753.063
|Ford Otosan
|215.684.105
|Turkcell
|194.564.721
|Emlak Konut GMYO
|194.257.235
|Sabancı Holding
|193.579.809
|Doğan Holding
|184.651.249
|ASELSAN
|174.781.672
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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