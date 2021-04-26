Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.631.736.234Türk Hava Yolları1.100.628.099Garanti Bankası1.037.546.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.631.736.234
Türk Hava Yolları1.100.628.099
Garanti Bankası1.037.546.711
Petkim949.475.206
Kardemir (D)830.167.515
SASA Polyester803.301.627
Koza Altın425.245.083
Yapı ve Kredi Bankası414.122.138
Pegasus383.943.636
Şişe Cam381.718.902
Akbank324.364.746
Koç Holding319.903.474
Tüpraş283.643.942
TAV Havalimanları221.753.063
Ford Otosan215.684.105
Turkcell194.564.721
Emlak Konut GMYO194.257.235
Sabancı Holding193.579.809
Doğan Holding184.651.249
ASELSAN174.781.672
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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