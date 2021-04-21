Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.358.933.463Garanti Bankası1.187.510.387Petkim1.157.193.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.358.933.463
|Garanti Bankası
|1.187.510.387
|Petkim
|1.157.193.754
|Kardemir (D)
|661.916.799
|Türk Hava Yolları
|587.196.749
|Koza Altın
|542.640.205
|Şişe Cam
|491.055.546
|Yapı ve Kredi Bankası
|469.049.287
|SASA Polyester
|431.846.920
|Akbank
|388.292.961
|Turkcell
|316.314.936
|Ford Otosan
|300.568.984
|Gübre Fabrikaları
|288.906.102
|Koç Holding
|288.592.047
|Emlak Konut GMYO
|273.201.707
|Tüpraş
|259.545.623
|Bim Mağazalar
|240.748.027
|Pegasus
|232.524.389
|Doğan Holding
|230.900.218
|Vestel
|229.368.293
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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