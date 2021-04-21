Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.358.933.463Garanti Bankası1.187.510.387Petkim1.157.193.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.358.933.463 Garanti Bankası 1.187.510.387 Petkim 1.157.193.754 Kardemir (D) 661.916.799 Türk Hava Yolları 587.196.749 Koza Altın 542.640.205 Şişe Cam 491.055.546 Yapı ve Kredi Bankası 469.049.287 SASA Polyester 431.846.920 Akbank 388.292.961 Turkcell 316.314.936 Ford Otosan 300.568.984 Gübre Fabrikaları 288.906.102 Koç Holding 288.592.047 Emlak Konut GMYO 273.201.707 Tüpraş 259.545.623 Bim Mağazalar 240.748.027 Pegasus 232.524.389 Doğan Holding 230.900.218 Vestel 229.368.293 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi