Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.358.933.463Garanti Bankası1.187.510.387Petkim1.157.193.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.358.933.463
Garanti Bankası1.187.510.387
Petkim1.157.193.754
Kardemir (D)661.916.799
Türk Hava Yolları587.196.749
Koza Altın542.640.205
Şişe Cam491.055.546
Yapı ve Kredi Bankası469.049.287
SASA Polyester431.846.920
Akbank388.292.961
Turkcell316.314.936
Ford Otosan300.568.984
Gübre Fabrikaları288.906.102
Koç Holding288.592.047
Emlak Konut GMYO273.201.707
Tüpraş259.545.623
Bim Mağazalar240.748.027
Pegasus232.524.389
Doğan Holding230.900.218
Vestel229.368.293
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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