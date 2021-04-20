Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.575.134.959Garanti Bankası1.525.453.165Petkim1.102.106.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.575.134.959
Garanti Bankası1.525.453.165
Petkim1.102.106.971
Kardemir (D)725.956.808
Emlak Konut GMYO688.611.459
Koza Altın482.197.038
Türk Hava Yolları473.831.862
Yapı ve Kredi Bankası433.894.664
Şişe Cam425.299.117
Akbank382.862.081
Ford Otosan327.266.513
Sasa Polyester302.855.373
Turkcell283.996.712
Vestel268.100.765
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası237.132.025
Arçelik235.114.999
Torunlar GMYO211.638.832
İş Bankası (C)206.146.893
Tüpraş176.091.756
Tekfen Holding171.903.255
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi
Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:01:17. #1.14#

title