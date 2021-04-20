Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.575.134.959Garanti Bankası1.525.453.165Petkim1.102.106.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.575.134.959
|Garanti Bankası
|1.525.453.165
|Petkim
|1.102.106.971
|Kardemir (D)
|725.956.808
|Emlak Konut GMYO
|688.611.459
|Koza Altın
|482.197.038
|Türk Hava Yolları
|473.831.862
|Yapı ve Kredi Bankası
|433.894.664
|Şişe Cam
|425.299.117
|Akbank
|382.862.081
|Ford Otosan
|327.266.513
|Sasa Polyester
|302.855.373
|Turkcell
|283.996.712
|Vestel
|268.100.765
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|237.132.025
|Arçelik
|235.114.999
|Torunlar GMYO
|211.638.832
|İş Bankası (C)
|206.146.893
|Tüpraş
|176.091.756
|Tekfen Holding
|171.903.255
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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