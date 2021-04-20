Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.575.134.959Garanti Bankası1.525.453.165Petkim1.102.106.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.575.134.959 Garanti Bankası 1.525.453.165 Petkim 1.102.106.971 Kardemir (D) 725.956.808 Emlak Konut GMYO 688.611.459 Koza Altın 482.197.038 Türk Hava Yolları 473.831.862 Yapı ve Kredi Bankası 433.894.664 Şişe Cam 425.299.117 Akbank 382.862.081 Ford Otosan 327.266.513 Sasa Polyester 302.855.373 Turkcell 283.996.712 Vestel 268.100.765 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 237.132.025 Arçelik 235.114.999 Torunlar GMYO 211.638.832 İş Bankası (C) 206.146.893 Tüpraş 176.091.756 Tekfen Holding 171.903.255 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi