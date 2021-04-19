Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.625.992.836Petkim1.544.431.558Garanti Bankası1.184.509.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.625.992.836
|Petkim
|1.544.431.558
|Garanti Bankası
|1.184.509.676
|Kardemir (D)
|742.523.212
|Şişe Cam
|645.761.775
|Koza Altın
|536.492.524
|Odaş Elektrik
|480.258.613
|Sasa Polyester
|467.096.727
|Türk Hava Yolları
|452.682.733
|Karsan Otomotiv
|427.222.939
|Emlak Konut GMYO
|396.679.421
|Akbank
|380.197.969
|Ege Gübre
|358.228.845
|Yapı ve Kredi Bankası
|300.402.090
|Ford Otosan
|265.561.919
|Tekfen Holding
|238.012.810
|Tüpraş
|233.343.669
|İndeks Bilgisayar
|226.098.452
|Vestel
|213.558.684
|Turkcell
|203.024.078
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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