Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.625.992.836Petkim1.544.431.558Garanti Bankası1.184.509.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.625.992.836
Petkim1.544.431.558
Garanti Bankası1.184.509.676
Kardemir (D)742.523.212
Şişe Cam645.761.775
Koza Altın536.492.524
Odaş Elektrik480.258.613
Sasa Polyester467.096.727
Türk Hava Yolları452.682.733
Karsan Otomotiv427.222.939
Emlak Konut GMYO396.679.421
Akbank380.197.969
Ege Gübre358.228.845
Yapı ve Kredi Bankası300.402.090
Ford Otosan265.561.919
Tekfen Holding238.012.810
Tüpraş233.343.669
İndeks Bilgisayar226.098.452
Vestel213.558.684
Turkcell203.024.078
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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