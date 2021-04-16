Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.762.269.427Ereğli Demir Çelik1.373.899.467Odaş Elektrik779.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.762.269.427
Ereğli Demir Çelik1.373.899.467
Odaş Elektrik779.840.311
Petkim597.185.111
Ford Otosan562.646.486
Kardemir (D)524.281.776
Türk Hava Yolları490.556.890
Yapı ve Kredi Bankası452.099.281
Şişe Cam414.812.598
Emlak Konut GMYO411.300.196
Koza Altın407.592.337
SASA Polyester341.764.679
Akbank326.164.073
İş Bankası (C)311.552.883
Doğan Holding257.645.961
İndeks Bilgisayar245.091.495
Tüpraş239.806.605
Turkcell223.796.380
Koç Holding207.856.935
Esenboğa Elektrik205.275.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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