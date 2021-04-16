Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.762.269.427Ereğli Demir Çelik1.373.899.467Odaş Elektrik779.840.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.762.269.427
|Ereğli Demir Çelik
|1.373.899.467
|Odaş Elektrik
|779.840.311
|Petkim
|597.185.111
|Ford Otosan
|562.646.486
|Kardemir (D)
|524.281.776
|Türk Hava Yolları
|490.556.890
|Yapı ve Kredi Bankası
|452.099.281
|Şişe Cam
|414.812.598
|Emlak Konut GMYO
|411.300.196
|Koza Altın
|407.592.337
|SASA Polyester
|341.764.679
|Akbank
|326.164.073
|İş Bankası (C)
|311.552.883
|Doğan Holding
|257.645.961
|İndeks Bilgisayar
|245.091.495
|Tüpraş
|239.806.605
|Turkcell
|223.796.380
|Koç Holding
|207.856.935
|Esenboğa Elektrik
|205.275.459
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500