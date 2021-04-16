Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.762.269.427Ereğli Demir Çelik1.373.899.467Odaş Elektrik779.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.762.269.427 Ereğli Demir Çelik 1.373.899.467 Odaş Elektrik 779.840.311 Petkim 597.185.111 Ford Otosan 562.646.486 Kardemir (D) 524.281.776 Türk Hava Yolları 490.556.890 Yapı ve Kredi Bankası 452.099.281 Şişe Cam 414.812.598 Emlak Konut GMYO 411.300.196 Koza Altın 407.592.337 SASA Polyester 341.764.679 Akbank 326.164.073 İş Bankası (C) 311.552.883 Doğan Holding 257.645.961 İndeks Bilgisayar 245.091.495 Tüpraş 239.806.605 Turkcell 223.796.380 Koç Holding 207.856.935 Esenboğa Elektrik 205.275.459 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara