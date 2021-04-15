Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.842.048.396Ereğli Demir Çelik1.754.368.451Kardemir (D)1.397.039.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası5.842.048.396
Ereğli Demir Çelik1.754.368.451
Kardemir (D)1.397.039.178
SASA Polyester1.285.007.094
Yapı ve Kredi Bankası1.242.199.220
Petkim1.016.584.083
Akbank950.665.040
Odaş Elektrik859.707.735
Türk Hava Yolları622.657.386
Koza Altın581.445.682
Şişe Cam561.281.211
İş Bankası (C)548.543.792
Tüpraş448.203.463
Emlak Konut GMYO405.420.357
Ford Otosan395.510.497
Vakıflar Bankası393.308.911
Halkbank331.890.297
Koç Holding300.180.541
İş GMYO296.682.529
Doğan Holding286.348.167
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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