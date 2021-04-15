Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası5.842.048.396Ereğli Demir Çelik1.754.368.451Kardemir (D)1.397.039.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.842.048.396
|Ereğli Demir Çelik
|1.754.368.451
|Kardemir (D)
|1.397.039.178
|SASA Polyester
|1.285.007.094
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.242.199.220
|Petkim
|1.016.584.083
|Akbank
|950.665.040
|Odaş Elektrik
|859.707.735
|Türk Hava Yolları
|622.657.386
|Koza Altın
|581.445.682
|Şişe Cam
|561.281.211
|İş Bankası (C)
|548.543.792
|Tüpraş
|448.203.463
|Emlak Konut GMYO
|405.420.357
|Ford Otosan
|395.510.497
|Vakıflar Bankası
|393.308.911
|Halkbank
|331.890.297
|Koç Holding
|300.180.541
|İş GMYO
|296.682.529
|Doğan Holding
|286.348.167
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500