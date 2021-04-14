Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.505.068.326Ereğli Demir Çelik1.479.653.695Kardemir (D)779.496.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.505.068.326
Ereğli Demir Çelik1.479.653.695
Kardemir (D)779.496.205
Şişe Cam687.820.914
SASA Polyester677.764.318
Koza Altın598.906.856
Doğan Holding523.017.545
Yapı ve Kredi Bankası515.718.756
Petkim476.605.943
Odaş Elektrik464.911.185
Türk Hava Yolları446.344.990
Akbank395.257.801
Emlak Konut GMYO337.831.415
Ford Otosan307.700.990
Gübre Fabrikaları301.627.182
Jantsa Jant Sanayi291.379.555
Fenerbahçe Futbol267.957.009
Tüpraş254.561.184
Koç Holding224.184.406
Vakıflar Bankası202.712.071
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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