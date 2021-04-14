Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.505.068.326Ereğli Demir Çelik1.479.653.695Kardemir (D)779.496.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.505.068.326
|Ereğli Demir Çelik
|1.479.653.695
|Kardemir (D)
|779.496.205
|Şişe Cam
|687.820.914
|SASA Polyester
|677.764.318
|Koza Altın
|598.906.856
|Doğan Holding
|523.017.545
|Yapı ve Kredi Bankası
|515.718.756
|Petkim
|476.605.943
|Odaş Elektrik
|464.911.185
|Türk Hava Yolları
|446.344.990
|Akbank
|395.257.801
|Emlak Konut GMYO
|337.831.415
|Ford Otosan
|307.700.990
|Gübre Fabrikaları
|301.627.182
|Jantsa Jant Sanayi
|291.379.555
|Fenerbahçe Futbol
|267.957.009
|Tüpraş
|254.561.184
|Koç Holding
|224.184.406
|Vakıflar Bankası
|202.712.071
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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