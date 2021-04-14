Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.505.068.326Ereğli Demir Çelik1.479.653.695Kardemir (D)779.496.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.505.068.326 Ereğli Demir Çelik 1.479.653.695 Kardemir (D) 779.496.205 Şişe Cam 687.820.914 SASA Polyester 677.764.318 Koza Altın 598.906.856 Doğan Holding 523.017.545 Yapı ve Kredi Bankası 515.718.756 Petkim 476.605.943 Odaş Elektrik 464.911.185 Türk Hava Yolları 446.344.990 Akbank 395.257.801 Emlak Konut GMYO 337.831.415 Ford Otosan 307.700.990 Gübre Fabrikaları 301.627.182 Jantsa Jant Sanayi 291.379.555 Fenerbahçe Futbol 267.957.009 Tüpraş 254.561.184 Koç Holding 224.184.406 Vakıflar Bankası 202.712.071 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara