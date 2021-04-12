Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.021.433.479Garanti Bankası808.301.212Halkbank718.192.084Petkim666.187.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.021.433.479 Garanti Bankası 808.301.212 Halkbank 718.192.084 Petkim 666.187.594 Türk Hava Yolları 568.334.181 Kardemir (D) 500.749.584 Fenerbahçe Futbol 497.074.343 Koza Altın 434.320.906 Yapı ve Kredi Bankası 402.938.431 Ford Otosan 343.149.969 Şok Marketler Ticaret 326.537.752 Emlak Konut GMYO 324.318.472 Jantsa Jant Sanayi 322.543.857 Migros Ticaret 319.249.734 Kerevitaş Gıda 315.095.976 Koç Holding 300.662.378 Odaş Elektrik 294.375.916 Bim Mağazalar 288.991.086 Sasa Polyester 284.388.014 Şişe Cam 283.198.837 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara