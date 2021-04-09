Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.441.415.734Garanti Bankası1.081.356.079Kardemir (D)1.015.131.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.441.415.734
Garanti Bankası1.081.356.079
Kardemir (D)1.015.131.426
Koza Altın759.691.823
Türk Hava Yolları693.973.594
Halkbank646.737.793
Doğan Holding644.739.378
Jantsa Jant Sanayi625.319.964
Emlak Konut GMYO516.897.409
Ford Otosan452.315.030
Sasa Polyester445.073.951
Şişe Cam441.990.605
Yapı ve Kredi Bankası391.489.591
Karsan Otomotiv388.628.952
Vakıflar Bankası382.795.593
Akbank350.142.810
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası330.322.730
Bim Mağazalar322.763.311
Gübre Fabrikaları319.749.112
Vestel310.401.151
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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