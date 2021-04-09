Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.441.415.734Garanti Bankası1.081.356.079Kardemir (D)1.015.131.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.441.415.734
|Garanti Bankası
|1.081.356.079
|Kardemir (D)
|1.015.131.426
|Koza Altın
|759.691.823
|Türk Hava Yolları
|693.973.594
|Halkbank
|646.737.793
|Doğan Holding
|644.739.378
|Jantsa Jant Sanayi
|625.319.964
|Emlak Konut GMYO
|516.897.409
|Ford Otosan
|452.315.030
|Sasa Polyester
|445.073.951
|Şişe Cam
|441.990.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|391.489.591
|Karsan Otomotiv
|388.628.952
|Vakıflar Bankası
|382.795.593
|Akbank
|350.142.810
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|330.322.730
|Bim Mağazalar
|322.763.311
|Gübre Fabrikaları
|319.749.112
|Vestel
|310.401.151
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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