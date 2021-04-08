Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası744.941.747Kardemir (D)657.363.556Doğan Holding636.281.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası744.941.747
Kardemir (D)657.363.556
Doğan Holding636.281.917
Türk Hava Yolları632.852.403
Şişe Cam624.554.692
Fenerbahçe Futbol599.256.738
Koza Altın594.894.553
Ereğli Demir Çelik580.756.639
Petkim580.081.964
Gübre Fabrikaları473.843.122
Vestel426.344.995
Jantsa Jant Sanayi331.698.436
Emlak Konut GMYO329.282.278
Halkbank318.696.757
Odaş Elektrik313.498.531
Ford Otosan292.976.837
Vakıflar Bankası283.653.553
Turkcell280.687.507
Sasa Polyester269.869.726
Yapı ve Kredi Bankası264.831.153
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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