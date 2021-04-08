Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası744.941.747Kardemir (D)657.363.556Doğan Holding636.281.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|744.941.747
|Kardemir (D)
|657.363.556
|Doğan Holding
|636.281.917
|Türk Hava Yolları
|632.852.403
|Şişe Cam
|624.554.692
|Fenerbahçe Futbol
|599.256.738
|Koza Altın
|594.894.553
|Ereğli Demir Çelik
|580.756.639
|Petkim
|580.081.964
|Gübre Fabrikaları
|473.843.122
|Vestel
|426.344.995
|Jantsa Jant Sanayi
|331.698.436
|Emlak Konut GMYO
|329.282.278
|Halkbank
|318.696.757
|Odaş Elektrik
|313.498.531
|Ford Otosan
|292.976.837
|Vakıflar Bankası
|283.653.553
|Turkcell
|280.687.507
|Sasa Polyester
|269.869.726
|Yapı ve Kredi Bankası
|264.831.153
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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