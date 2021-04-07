Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.154.805.067Emlak Konut GMYO1.125.961.034Jantsa Jant Sanayi950.828.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.154.805.067
|Emlak Konut GMYO
|1.125.961.034
|Jantsa Jant Sanayi
|950.828.894
|Türk Hava Yolları
|881.633.567
|Kardemir (D)
|814.701.589
|Petkim
|694.972.559
|Ereğli Demir Çelik
|574.183.964
|Koza Altın
|521.719.945
|Turkcell
|476.935.807
|Yapı ve Kredi Bankası
|474.521.710
|Fenerbahçe Futbol
|463.526.233
|Odaş Elektrik
|407.541.149
|Ford Otosan
|389.368.671
|Gübre Fabrikaları
|372.729.740
|Sasa Polyester
|341.849.470
|Şişe Cam
|341.206.022
|Akbank
|321.163.362
|Pegasus
|293.838.139
|Karsan Otomotiv
|278.911.361
|Koç Holding
|264.901.328
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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