Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.154.805.067Emlak Konut GMYO1.125.961.034Jantsa Jant Sanayi950.828.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.154.805.067
Emlak Konut GMYO1.125.961.034
Jantsa Jant Sanayi950.828.894
Türk Hava Yolları881.633.567
Kardemir (D)814.701.589
Petkim694.972.559
Ereğli Demir Çelik574.183.964
Koza Altın521.719.945
Turkcell476.935.807
Yapı ve Kredi Bankası474.521.710
Fenerbahçe Futbol463.526.233
Odaş Elektrik407.541.149
Ford Otosan389.368.671
Gübre Fabrikaları372.729.740
Sasa Polyester341.849.470
Şişe Cam341.206.022
Akbank321.163.362
Pegasus293.838.139
Karsan Otomotiv278.911.361
Koç Holding264.901.328
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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