Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.151.600.743Fenerbahçe Futbol1.141.176.066Gübre Fabrikaları1.101.226.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.151.600.743
|Fenerbahçe Futbol
|1.141.176.066
|Gübre Fabrikaları
|1.101.226.024
|Emlak Konut GMYO
|990.130.927
|Koza Altın
|871.198.983
|Turkcell
|767.764.163
|Türk Hava Yolları
|575.108.184
|Jantsa Jant Sanayi
|567.023.690
|Kardemir (D)
|536.221.075
|Ford Otosan
|499.123.518
|Petkim
|450.041.211
|Odaş Elektrik
|442.951.762
|Koza Madencilik
|439.137.078
|Ereğli Demir Çelik
|433.906.483
|Şişe Cam
|421.901.740
|Sasa Polyester
|370.324.801
|Akbank
|360.226.712
|Yapı ve Kredi Bankası
|315.062.384
|ASELSAN
|298.861.047
|Karsan Otomotiv
|295.180.655
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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