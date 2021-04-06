Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.151.600.743Fenerbahçe Futbol1.141.176.066Gübre Fabrikaları1.101.226.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.151.600.743 Fenerbahçe Futbol 1.141.176.066 Gübre Fabrikaları 1.101.226.024 Emlak Konut GMYO 990.130.927 Koza Altın 871.198.983 Turkcell 767.764.163 Türk Hava Yolları 575.108.184 Jantsa Jant Sanayi 567.023.690 Kardemir (D) 536.221.075 Ford Otosan 499.123.518 Petkim 450.041.211 Odaş Elektrik 442.951.762 Koza Madencilik 439.137.078 Ereğli Demir Çelik 433.906.483 Şişe Cam 421.901.740 Sasa Polyester 370.324.801 Akbank 360.226.712 Yapı ve Kredi Bankası 315.062.384 ASELSAN 298.861.047 Karsan Otomotiv 295.180.655 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara