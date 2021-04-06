Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.151.600.743Fenerbahçe Futbol1.141.176.066Gübre Fabrikaları1.101.226.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.151.600.743
Fenerbahçe Futbol1.141.176.066
Gübre Fabrikaları1.101.226.024
Emlak Konut GMYO990.130.927
Koza Altın871.198.983
Turkcell767.764.163
Türk Hava Yolları575.108.184
Jantsa Jant Sanayi567.023.690
Kardemir (D)536.221.075
Ford Otosan499.123.518
Petkim450.041.211
Odaş Elektrik442.951.762
Koza Madencilik439.137.078
Ereğli Demir Çelik433.906.483
Şişe Cam421.901.740
Sasa Polyester370.324.801
Akbank360.226.712
Yapı ve Kredi Bankası315.062.384
ASELSAN298.861.047
Karsan Otomotiv295.180.655
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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