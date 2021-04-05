Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.571.204.400Koza Altın931.563.870Garanti Bankası867.894.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.571.204.400
|Koza Altın
|931.563.870
|Garanti Bankası
|867.894.139
|Gübre Fabrikaları
|774.590.736
|SASA Polyester
|603.021.828
|Odaş Elektrik
|500.292.302
|Şişe Cam
|496.183.087
|Türk Hava Yolları
|476.594.850
|Kardemir (D)
|453.797.261
|Petkim
|430.933.463
|ASELSAN
|426.422.373
|Ereğli Demir Çelik
|328.154.436
|Jantsa Jant Sanayi
|312.384.499
|İndeks Bilgisayar
|292.445.939
|Ford Otosan
|291.496.538
|Otokar
|250.800.953
|Vestel
|211.351.869
|Kervan Gıda
|205.019.119
|Koza Madencilik
|203.432.287
|Doğan Holding
|190.987.639
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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