Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO1.571.204.400Koza Altın931.563.870Garanti Bankası867.894.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO1.571.204.400
Koza Altın931.563.870
Garanti Bankası867.894.139
Gübre Fabrikaları774.590.736
SASA Polyester603.021.828
Odaş Elektrik500.292.302
Şişe Cam496.183.087
Türk Hava Yolları476.594.850
Kardemir (D)453.797.261
Petkim430.933.463
ASELSAN426.422.373
Ereğli Demir Çelik328.154.436
Jantsa Jant Sanayi312.384.499
İndeks Bilgisayar292.445.939
Ford Otosan291.496.538
Otokar250.800.953
Vestel211.351.869
Kervan Gıda205.019.119
Koza Madencilik203.432.287
Doğan Holding190.987.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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