Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.327.857.369Koza Altın1.288.131.261Sasa Polyester767.099.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.327.857.369
Koza Altın1.288.131.261
Sasa Polyester767.099.652
Ford Otosan568.744.959
Şişe Cam516.917.008
Fenerbahçe Futbol483.758.784
Migros Ticaret465.778.258
Emlak Konut GMYO403.446.695
Gözde Girişim373.630.187
Karsan Otomotiv368.358.953
Türk Hava Yolları363.203.568
Koza Madencilik325.977.368
Alkim Kimya296.061.408
Akbank284.412.284
Ereğli Demir Çelik264.207.819
Kardemir (D)254.974.972
Vestel245.783.476
İpek Doğal Enerji241.090.144
Jantsa Jant Sanayi239.597.700
Petkim233.099.169
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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