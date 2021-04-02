Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası2.327.857.369Koza Altın1.288.131.261Sasa Polyester767.099.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.327.857.369
|Koza Altın
|1.288.131.261
|Sasa Polyester
|767.099.652
|Ford Otosan
|568.744.959
|Şişe Cam
|516.917.008
|Fenerbahçe Futbol
|483.758.784
|Migros Ticaret
|465.778.258
|Emlak Konut GMYO
|403.446.695
|Gözde Girişim
|373.630.187
|Karsan Otomotiv
|368.358.953
|Türk Hava Yolları
|363.203.568
|Koza Madencilik
|325.977.368
|Alkim Kimya
|296.061.408
|Akbank
|284.412.284
|Ereğli Demir Çelik
|264.207.819
|Kardemir (D)
|254.974.972
|Vestel
|245.783.476
|İpek Doğal Enerji
|241.090.144
|Jantsa Jant Sanayi
|239.597.700
|Petkim
|233.099.169
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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