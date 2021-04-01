Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.348.676.897Koza Altın1.118.027.537Ford Otosan1.094.857.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|4.348.676.897
|Koza Altın
|1.118.027.537
|Ford Otosan
|1.094.857.260
|SASA Polyester
|1.067.677.126
|Petkim
|926.614.786
|Kardemir (D)
|758.693.198
|Şişe Cam
|614.373.539
|Akbank
|576.777.858
|Odaş Elektrik
|572.047.757
|Türk Hava Yolları
|529.476.700
|Fenerbahçe Futbol
|488.976.704
|Vestel
|424.127.910
|Ereğli Demir Çelik
|383.978.623
|Emlak Konut GMYO
|372.310.170
|Tüpraş
|364.624.351
|Şekerbank
|362.375.544
|İş Bankası (C)
|303.124.626
|ASELSAN
|300.202.686
|Yapı ve Kredi Bankası
|298.711.599
|Vakıflar Bankası
|254.582.434
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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