Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.348.676.897Koza Altın1.118.027.537Ford Otosan1.094.857.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası4.348.676.897
Koza Altın1.118.027.537
Ford Otosan1.094.857.260
SASA Polyester1.067.677.126
Petkim926.614.786
Kardemir (D)758.693.198
Şişe Cam614.373.539
Akbank576.777.858
Odaş Elektrik572.047.757
Türk Hava Yolları529.476.700
Fenerbahçe Futbol488.976.704
Vestel424.127.910
Ereğli Demir Çelik383.978.623
Emlak Konut GMYO372.310.170
Tüpraş364.624.351
Şekerbank362.375.544
İş Bankası (C)303.124.626
ASELSAN300.202.686
Yapı ve Kredi Bankası298.711.599
Vakıflar Bankası254.582.434
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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