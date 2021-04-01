Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası4.348.676.897Koza Altın1.118.027.537Ford Otosan1.094.857.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 4.348.676.897 Koza Altın 1.118.027.537 Ford Otosan 1.094.857.260 SASA Polyester 1.067.677.126 Petkim 926.614.786 Kardemir (D) 758.693.198 Şişe Cam 614.373.539 Akbank 576.777.858 Odaş Elektrik 572.047.757 Türk Hava Yolları 529.476.700 Fenerbahçe Futbol 488.976.704 Vestel 424.127.910 Ereğli Demir Çelik 383.978.623 Emlak Konut GMYO 372.310.170 Tüpraş 364.624.351 Şekerbank 362.375.544 İş Bankası (C) 303.124.626 ASELSAN 300.202.686 Yapı ve Kredi Bankası 298.711.599 Vakıflar Bankası 254.582.434 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara