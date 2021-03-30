Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.879.585.729Ford Otosan1.792.222.704Kardemir (D)1.042.717.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.879.585.729
|Ford Otosan
|1.792.222.704
|Kardemir (D)
|1.042.717.736
|Türk Hava Yolları
|905.929.283
|Emlak Konut GMYO
|884.519.947
|Şişe Cam
|812.523.251
|Ereğli Demir Çelik
|676.142.910
|Sasa Polyester
|661.620.628
|Petkim
|661.600.137
|Vestel
|645.420.889
|Otokar
|615.454.018
|Koza Altın
|612.313.026
|Şekerbank
|576.266.190
|Tüpraş
|527.489.187
|Koç Holding
|407.974.213
|Yapı ve Kredi Bankası
|371.690.323
|Enka İnşaat
|359.978.344
|Turkcell
|352.782.153
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|329.019.647
|Akbank
|327.993.205
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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