Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.879.585.729Ford Otosan1.792.222.704Kardemir (D)1.042.717.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.879.585.729
Ford Otosan1.792.222.704
Kardemir (D)1.042.717.736
Türk Hava Yolları905.929.283
Emlak Konut GMYO884.519.947
Şişe Cam812.523.251
Ereğli Demir Çelik676.142.910
Sasa Polyester661.620.628
Petkim661.600.137
Vestel645.420.889
Otokar615.454.018
Koza Altın612.313.026
Şekerbank576.266.190
Tüpraş527.489.187
Koç Holding407.974.213
Yapı ve Kredi Bankası371.690.323
Enka İnşaat359.978.344
Turkcell352.782.153
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası329.019.647
Akbank327.993.205
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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