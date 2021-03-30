Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.879.585.729Ford Otosan1.792.222.704Kardemir (D)1.042.717.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.879.585.729 Ford Otosan 1.792.222.704 Kardemir (D) 1.042.717.736 Türk Hava Yolları 905.929.283 Emlak Konut GMYO 884.519.947 Şişe Cam 812.523.251 Ereğli Demir Çelik 676.142.910 Sasa Polyester 661.620.628 Petkim 661.600.137 Vestel 645.420.889 Otokar 615.454.018 Koza Altın 612.313.026 Şekerbank 576.266.190 Tüpraş 527.489.187 Koç Holding 407.974.213 Yapı ve Kredi Bankası 371.690.323 Enka İnşaat 359.978.344 Turkcell 352.782.153 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 329.019.647 Akbank 327.993.205 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara