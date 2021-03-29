Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.927.633.961Kardemir (D)1.618.952.797Emlak Konut GMYO1.140.405.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.927.633.961
Kardemir (D)1.618.952.797
Emlak Konut GMYO1.140.405.917
Petkim963.376.688
Ereğli Demir Çelik672.825.293
Koza Altın629.743.864
Sasa Polyester568.351.252
Ford Otosan544.589.459
Şişe Cam522.810.241
Vestel502.896.964
Türk Hava Yolları488.746.012
Doğan Holding403.160.620
Tüpraş353.321.011
Koç Holding321.021.330
ASELSAN262.940.567
Yapı ve Kredi Bankası254.388.997
Akbank253.886.985
Gübre Fabrikaları230.244.608
Bim Mağazalar227.274.570
Enka İnşaat195.723.516
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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