Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.181.568.355Vestel1.128.559.776Şişe Cam983.995.604SASA Polyester834.569.

Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi Son dakika: Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Ergun Enes oldu Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.181.568.355 Vestel 1.128.559.776 Şişe Cam 983.995.604 SASA Polyester 834.569.754 Kardemir (D) 819.115.456 Ford Otosan 739.257.583 Türk Hava Yolları 694.800.248 Koza Altın 683.040.010 Petkim 657.800.702 Ereğli Demir Çelik 653.506.562 Hektaş 639.071.595 Akbank 548.276.404 Bim Mağazalar 466.164.041 Doğan Holding 455.430.724 Koç Holding 417.423.609 Tüpraş 402.757.662 Yapı ve Kredi Bankası 400.231.397 Turkcell 354.579.474 Karsan Otomotiv 341.339.161 Emlak Konut GMYO 311.062.963 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara