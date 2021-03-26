Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.181.568.355Vestel1.128.559.776Şişe Cam983.995.604SASA Polyester834.569.

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Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.181.568.355
Vestel1.128.559.776
Şişe Cam983.995.604
SASA Polyester834.569.754
Kardemir (D)819.115.456
Ford Otosan739.257.583
Türk Hava Yolları694.800.248
Koza Altın683.040.010
Petkim657.800.702
Ereğli Demir Çelik653.506.562
Hektaş639.071.595
Akbank548.276.404
Bim Mağazalar466.164.041
Doğan Holding455.430.724
Koç Holding417.423.609
Tüpraş402.757.662
Yapı ve Kredi Bankası400.231.397
Turkcell354.579.474
Karsan Otomotiv341.339.161
Emlak Konut GMYO311.062.963
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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