Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.181.568.355Vestel1.128.559.776Şişe Cam983.995.604SASA Polyester834.569.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.181.568.355
|Vestel
|1.128.559.776
|Şişe Cam
|983.995.604
|SASA Polyester
|834.569.754
|Kardemir (D)
|819.115.456
|Ford Otosan
|739.257.583
|Türk Hava Yolları
|694.800.248
|Koza Altın
|683.040.010
|Petkim
|657.800.702
|Ereğli Demir Çelik
|653.506.562
|Hektaş
|639.071.595
|Akbank
|548.276.404
|Bim Mağazalar
|466.164.041
|Doğan Holding
|455.430.724
|Koç Holding
|417.423.609
|Tüpraş
|402.757.662
|Yapı ve Kredi Bankası
|400.231.397
|Turkcell
|354.579.474
|Karsan Otomotiv
|341.339.161
|Emlak Konut GMYO
|311.062.963
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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