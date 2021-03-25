Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.543.406.613Sasa Polyester1.868.589.992Koza Altın1.292.839.

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi
Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.543.406.613
Sasa Polyester1.868.589.992
Koza Altın1.292.839.921
Türk Hava Yolları1.006.407.995
Petkim963.076.439
Tüpraş818.733.227
Kardemir (D)792.147.774
Vestel758.404.001
Ford Otosan732.913.130
Ereğli Demir Çelik612.330.324
Şişe Cam560.658.977
Akbank540.314.522
Doğan Holding538.607.654
Odaş Elektrik498.526.789
Bim Mağazalar472.281.890
Koza Madencilik470.890.948
Gözde Girişim463.356.128
Yapı ve Kredi Bankası418.203.774
ASELSAN404.243.933
Sabancı Holding395.361.032
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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