Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.543.406.613Sasa Polyester1.868.589.992Koza Altın1.292.839.

Altının kilogramı 443 bin 495 liraya yükseldi Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.543.406.613 Sasa Polyester 1.868.589.992 Koza Altın 1.292.839.921 Türk Hava Yolları 1.006.407.995 Petkim 963.076.439 Tüpraş 818.733.227 Kardemir (D) 792.147.774 Vestel 758.404.001 Ford Otosan 732.913.130 Ereğli Demir Çelik 612.330.324 Şişe Cam 560.658.977 Akbank 540.314.522 Doğan Holding 538.607.654 Odaş Elektrik 498.526.789 Bim Mağazalar 472.281.890 Koza Madencilik 470.890.948 Gözde Girişim 463.356.128 Yapı ve Kredi Bankası 418.203.774 ASELSAN 404.243.933 Sabancı Holding 395.361.032 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara