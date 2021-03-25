Borsada işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.543.406.613Sasa Polyester1.868.589.992Koza Altın1.292.839.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.543.406.613
|Sasa Polyester
|1.868.589.992
|Koza Altın
|1.292.839.921
|Türk Hava Yolları
|1.006.407.995
|Petkim
|963.076.439
|Tüpraş
|818.733.227
|Kardemir (D)
|792.147.774
|Vestel
|758.404.001
|Ford Otosan
|732.913.130
|Ereğli Demir Çelik
|612.330.324
|Şişe Cam
|560.658.977
|Akbank
|540.314.522
|Doğan Holding
|538.607.654
|Odaş Elektrik
|498.526.789
|Bim Mağazalar
|472.281.890
|Koza Madencilik
|470.890.948
|Gözde Girişim
|463.356.128
|Yapı ve Kredi Bankası
|418.203.774
|ASELSAN
|404.243.933
|Sabancı Holding
|395.361.032
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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