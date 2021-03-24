Borsada işlem hacmi sıralaması
24.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:00
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası7.195.729.580SASA Polyester2.034.869.886Petkim1.038.902.353Ford Otosan966.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.195.729.580
|SASA Polyester
|2.034.869.886
|Petkim
|1.038.902.353
|Ford Otosan
|966.512.905
|Şişe Cam
|943.995.297
|Akbank
|903.342.258
|Türk Hava Yolları
|834.723.000
|Kardemir (D)
|826.905.984
|Koza Altın
|806.672.256
|Ereğli Demir Çelik
|757.036.144
|Yapı ve Kredi Bankası
|598.046.708
|Vestel
|556.996.845
|ASELSAN
|471.653.363
|Gübre Fabrikaları
|449.523.334
|Tüpraş
|443.946.223
|Koç Holding
|420.550.834
|Emlak Konut GMYO
|401.232.063
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|380.887.131
|Vakıflar Bankası
|377.877.276
|Odaş Elektrik
|376.108.986
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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