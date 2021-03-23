Borsada işlem hacmi sıralaması
23.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası10.020.756.395Ford Otosan2.599.018.186Akbank2.001.754.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.020.756.395
|Ford Otosan
|2.599.018.186
|Akbank
|2.001.754.565
|Ereğli Demir Çelik
|1.957.051.187
|Koza Altın
|1.320.071.371
|Şişe Cam
|1.131.372.830
|Türk Hava Yolları
|1.078.745.721
|Petkim
|1.074.097.463
|Kardemir (D)
|1.022.519.310
|Yapı ve Kredi Bankası
|806.656.591
|Sasa Polyester
|742.085.672
|Turkcell
|715.708.155
|Sabancı Holding
|655.739.349
|Koç Holding
|642.789.034
|ASELSAN
|616.852.422
|Tüpraş
|593.964.744
|Emlak Konut GMYO
|570.111.397
|Odaş Elektrik
|562.664.101
|Bim Mağazalar
|538.483.571
|Otokar
|519.781.453
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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