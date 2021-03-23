Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

23.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası10.020.756.395Ford Otosan2.599.018.186Akbank2.001.754.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası10.020.756.395
Ford Otosan2.599.018.186
Akbank2.001.754.565
Ereğli Demir Çelik1.957.051.187
Koza Altın1.320.071.371
Şişe Cam1.131.372.830
Türk Hava Yolları1.078.745.721
Petkim1.074.097.463
Kardemir (D)1.022.519.310
Yapı ve Kredi Bankası806.656.591
Sasa Polyester742.085.672
Turkcell715.708.155
Sabancı Holding655.739.349
Koç Holding642.789.034
ASELSAN616.852.422
Tüpraş593.964.744
Emlak Konut GMYO570.111.397
Odaş Elektrik562.664.101
Bim Mağazalar538.483.571
Otokar519.781.453
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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