Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:08
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.141.748.628Ford Otosan1.062.269.861Ereğli Demir Çelik1.022.666.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.141.748.628
Ford Otosan1.062.269.861
Ereğli Demir Çelik1.022.666.550
Şişe Cam791.438.882
SASA Polyester785.280.954
Türk Hava Yolları703.776.966
Koza Altın621.384.951
Bim Mağazalar561.884.751
Turkcell549.332.317
Petkim538.416.753
ASELSAN490.965.637
Tüpraş486.120.025
Koç Holding427.351.347
Emlak Konut GMYO416.523.329
Vestel399.575.773
İş Bankası (C)338.162.551
Kardemir (D)316.220.079
Akbank275.742.020
Vakıflar Bankası271.847.890
Doğan Holding269.368.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:12:41. #1.14#
title