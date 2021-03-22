Borsada işlem hacmi sıralaması
22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:08
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.141.748.628Ford Otosan1.062.269.861Ereğli Demir Çelik1.022.666.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.141.748.628
|Ford Otosan
|1.062.269.861
|Ereğli Demir Çelik
|1.022.666.550
|Şişe Cam
|791.438.882
|SASA Polyester
|785.280.954
|Türk Hava Yolları
|703.776.966
|Koza Altın
|621.384.951
|Bim Mağazalar
|561.884.751
|Turkcell
|549.332.317
|Petkim
|538.416.753
|ASELSAN
|490.965.637
|Tüpraş
|486.120.025
|Koç Holding
|427.351.347
|Emlak Konut GMYO
|416.523.329
|Vestel
|399.575.773
|İş Bankası (C)
|338.162.551
|Kardemir (D)
|316.220.079
|Akbank
|275.742.020
|Vakıflar Bankası
|271.847.890
|Doğan Holding
|269.368.996
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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