Borsada işlem hacmi sıralaması
19.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:14
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiFord Otosan2.558.117.763Petkim1.707.610.563Türk Hava Yolları1.531.787.835Garanti Bankası1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|2.558.117.763
|Petkim
|1.707.610.563
|Türk Hava Yolları
|1.531.787.835
|Garanti Bankası
|1.235.533.828
|Vestel
|1.160.606.949
|Şişe Cam
|1.123.384.736
|Kardemir (D)
|930.274.801
|Koza Altın
|728.068.117
|Odaş Elektrik
|670.339.046
|Ereğli Demir Çelik
|629.468.854
|Emlak Konut GMYO
|573.716.507
|Turkcell
|528.623.327
|Bim Mağazalar
|484.498.062
|Akbank
|466.138.753
|Vakıflar Bankası
|454.245.349
|Otokar
|436.592.764
|Yapı ve Kredi Bankası
|412.060.200
|Sasa Polyester
|407.233.952
|Tüpraş
|358.378.091
|ASELSAN
|354.876.084
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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