Borsada işlem hacmi sıralaması
18.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.576.240.045Ford Otosan2.573.669.491Odaş Elektrik1.491.470.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.576.240.045
|Ford Otosan
|2.573.669.491
|Odaş Elektrik
|1.491.470.368
|Türk Hava Yolları
|1.337.789.701
|Kardemir (D)
|1.070.445.923
|Şişe Cam
|945.149.035
|Akbank
|830.106.572
|Yapı ve Kredi Bankası
|827.091.018
|Petkim
|817.427.448
|Vakıflar Bankası
|681.706.760
|Emlak Konut GMYO
|678.918.212
|Koza Altın
|620.268.191
|İş Bankası (C)
|584.286.405
|Sasa Polyester
|544.839.108
|Otokar
|538.495.326
|Şok Marketler Ticaret
|520.397.497
|Ereğli Demir Çelik
|509.801.875
|Koç Holding
|482.322.086
|Halkbank
|433.530.084
|Turkcell
|432.647.224
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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