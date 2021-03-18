Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

18.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.576.240.045Ford Otosan2.573.669.491Odaş Elektrik1.491.470.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.576.240.045
Ford Otosan2.573.669.491
Odaş Elektrik1.491.470.368
Türk Hava Yolları1.337.789.701
Kardemir (D)1.070.445.923
Şişe Cam945.149.035
Akbank830.106.572
Yapı ve Kredi Bankası827.091.018
Petkim817.427.448
Vakıflar Bankası681.706.760
Emlak Konut GMYO678.918.212
Koza Altın620.268.191
İş Bankası (C)584.286.405
Sasa Polyester544.839.108
Otokar538.495.326
Şok Marketler Ticaret520.397.497
Ereğli Demir Çelik509.801.875
Koç Holding482.322.086
Halkbank433.530.084
Turkcell432.647.224
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:51:48. #1.15#
title