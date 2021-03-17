Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

17.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:57
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.847.743.100Garanti Bankası1.495.823.939Türk Hava Yolları1.311.067.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.847.743.100
Garanti Bankası1.495.823.939
Türk Hava Yolları1.311.067.829
SASA Polyester1.039.385.676
Karsan Otomotiv974.981.600
Koç Holding936.594.047
Kardemir (D)800.406.078
Otokar749.621.205
Koza Altın693.579.209
Ereğli Demir Çelik655.579.688
Emlak Konut GMYO590.450.303
Tofaş Oto Fabrikası582.013.816
Ford Otosan549.765.722
Petkim535.379.346
Yapı ve Kredi Bankası515.641.650
Akbank472.233.640
Tüpraş448.722.358
Turkcell442.616.956
Türk Traktör340.067.229
Odaş Elektrik338.067.945
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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