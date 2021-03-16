Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

16.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:09
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.443.588.457Koza Altın1.326.616.014Otokar1.283.059.211Ford Otosan1.070.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.443.588.457
Koza Altın1.326.616.014
Otokar1.283.059.211
Ford Otosan1.070.454.706
Türk Hava Yolları950.732.604
Kardemir (D)935.721.183
Şişe Cam723.762.351
Logo Yazılım612.077.877
Sasa Polyester534.080.824
Petkim530.520.386
Gözde Girişim511.998.210
Emlak Konut GMYO476.524.886
Vestel447.906.664
Turkcell431.458.896
Tofaş Oto Fabrikası368.730.807
Ereğli Demir Çelik368.662.463
Akbank334.336.172
Odaş Elektrik331.425.134
Karsan Otomotiv282.218.800
Yapı ve Kredi Bankası282.212.427
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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