Borsada işlem hacmi sıralaması
16.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:09
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.443.588.457Koza Altın1.326.616.014Otokar1.283.059.211Ford Otosan1.070.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.443.588.457
|Koza Altın
|1.326.616.014
|Otokar
|1.283.059.211
|Ford Otosan
|1.070.454.706
|Türk Hava Yolları
|950.732.604
|Kardemir (D)
|935.721.183
|Şişe Cam
|723.762.351
|Logo Yazılım
|612.077.877
|Sasa Polyester
|534.080.824
|Petkim
|530.520.386
|Gözde Girişim
|511.998.210
|Emlak Konut GMYO
|476.524.886
|Vestel
|447.906.664
|Turkcell
|431.458.896
|Tofaş Oto Fabrikası
|368.730.807
|Ereğli Demir Çelik
|368.662.463
|Akbank
|334.336.172
|Odaş Elektrik
|331.425.134
|Karsan Otomotiv
|282.218.800
|Yapı ve Kredi Bankası
|282.212.427
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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