Borsada işlem hacmi sıralaması
15.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:05
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.260.117.408Şişe Cam1.018.735.867Türk Hava Yolları972.291.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.260.117.408
|Şişe Cam
|1.018.735.867
|Türk Hava Yolları
|972.291.778
|SASA Polyester
|942.959.816
|Otokar
|886.579.974
|Kardemir (D)
|861.253.625
|Ford Otosan
|648.683.500
|ASELSAN
|622.443.458
|Petkim
|588.439.130
|Koza Altın
|528.970.680
|Emlak Konut GMYO
|441.382.017
|Doğan Holding
|387.436.992
|Ereğli Demir Çelik
|354.121.086
|Gözde Girişim
|334.652.006
|Yapı ve Kredi Bankası
|301.676.960
|Ege Gübre
|294.088.520
|Tüpraş
|282.920.929
|Akbank
|272.311.892
|Bim Mağazalar
|258.091.976
|Turkcell
|254.203.139
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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