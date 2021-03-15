Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

15.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:05
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.260.117.408Şişe Cam1.018.735.867Türk Hava Yolları972.291.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.260.117.408
Şişe Cam1.018.735.867
Türk Hava Yolları972.291.778
SASA Polyester942.959.816
Otokar886.579.974
Kardemir (D)861.253.625
Ford Otosan648.683.500
ASELSAN622.443.458
Petkim588.439.130
Koza Altın528.970.680
Emlak Konut GMYO441.382.017
Doğan Holding387.436.992
Ereğli Demir Çelik354.121.086
Gözde Girişim334.652.006
Yapı ve Kredi Bankası301.676.960
Ege Gübre294.088.520
Tüpraş282.920.929
Akbank272.311.892
Bim Mağazalar258.091.976
Turkcell254.203.139
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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