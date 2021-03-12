Borsada işlem hacmi sıralaması
12.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:10
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.858.710.277SASA Polyester1.207.703.078Kardemir (D)874.976.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.858.710.277
|SASA Polyester
|1.207.703.078
|Kardemir (D)
|874.976.224
|Emlak Konut GMYO
|870.269.750
|Türk Hava Yolları
|680.596.039
|Turkcell
|621.359.249
|Şişe Cam
|596.650.483
|Otokar
|580.987.966
|Petkim
|556.539.661
|Ereğli Demir Çelik
|536.792.968
|Koza Altın
|522.849.298
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.076.881
|Vakıflar Bankası
|451.869.771
|Tüpraş
|450.303.727
|İş Bankası (C)
|394.524.197
|Akbank
|392.406.829
|Kerevitaş Gıda
|374.433.414
|Halkbank
|325.400.308
|Bim Mağazalar
|315.002.877
|Odaş Elektrik
|311.933.083
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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