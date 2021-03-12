Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Borsada işlem hacmi sıralaması

12.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:10
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.858.710.277SASA Polyester1.207.703.078Kardemir (D)874.976.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.858.710.277
SASA Polyester1.207.703.078
Kardemir (D)874.976.224
Emlak Konut GMYO870.269.750
Türk Hava Yolları680.596.039
Turkcell621.359.249
Şişe Cam596.650.483
Otokar580.987.966
Petkim556.539.661
Ereğli Demir Çelik536.792.968
Koza Altın522.849.298
Yapı ve Kredi Bankası473.076.881
Vakıflar Bankası451.869.771
Tüpraş450.303.727
İş Bankası (C)394.524.197
Akbank392.406.829
Kerevitaş Gıda374.433.414
Halkbank325.400.308
Bim Mağazalar315.002.877
Odaş Elektrik311.933.083
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevket Çoruh Hakan Yılmaz Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:13:37. #1.15#
title