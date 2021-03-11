Borsada işlem hacmi sıralaması
11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:03
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester4.195.396.384Şişe Cam1.664.128.000Garanti Bankası1.271.861.873Koza Altın1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|4.195.396.384
|Şişe Cam
|1.664.128.000
|Garanti Bankası
|1.271.861.873
|Koza Altın
|1.265.525.489
|Emlak Konut GMYO
|1.049.050.743
|Türk Hava Yolları
|951.489.954
|Petkim
|896.478.017
|Turkcell
|705.794.704
|Kardemir (D)
|690.428.431
|Doğan Holding
|667.987.776
|Gübre Fabrikaları
|561.958.369
|Ereğli Demir Çelik
|509.538.126
|ASELSAN
|507.761.260
|Tüpraş
|460.957.183
|Arçelik
|446.647.628
|Bim Mağazalar
|439.667.490
|Karsan Otomotiv
|417.353.967
|Otokar
|409.291.271
|Akbank
|375.828.418
|Kordsa Teknik Tekstil
|363.946.800
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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