Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:03
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSasa Polyester4.195.396.384Şişe Cam1.664.128.000Garanti Bankası1.271.861.873Koza Altın1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Sasa Polyester4.195.396.384
Şişe Cam1.664.128.000
Garanti Bankası1.271.861.873
Koza Altın1.265.525.489
Emlak Konut GMYO1.049.050.743
Türk Hava Yolları951.489.954
Petkim896.478.017
Turkcell705.794.704
Kardemir (D)690.428.431
Doğan Holding667.987.776
Gübre Fabrikaları561.958.369
Ereğli Demir Çelik509.538.126
ASELSAN507.761.260
Tüpraş460.957.183
Arçelik446.647.628
Bim Mağazalar439.667.490
Karsan Otomotiv417.353.967
Otokar409.291.271
Akbank375.828.418
Kordsa Teknik Tekstil363.946.800
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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