Borsada işlem hacmi sıralaması
10.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:11
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası3.037.819.399Sasa Polyester1.553.137.434Petkim1.215.806.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.037.819.399
|Sasa Polyester
|1.553.137.434
|Petkim
|1.215.806.739
|Kardemir (D)
|1.174.174.919
|Gübre Fabrik.
|1.102.496.456
|Türk Hava Yolları
|851.664.050
|Koza Altın
|813.551.192
|Şişe Cam
|758.787.763
|Ereğli Demir Çelik
|745.808.719
|Akbank
|588.317.246
|Otokar
|564.560.871
|Odaş Elektrik
|561.523.023
|Turkcell
|529.588.351
|Emlak Konut GMYO
|460.905.843
|Vestel
|431.497.447
|İndeks Bilgisayar
|397.786.451
|Bim Mağazalar
|393.905.820
|Vakıflar Bankası
|379.655.441
|Yapı ve Kredi Bank.
|371.354.767
|Tüpraş
|362.167.935
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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