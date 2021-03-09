Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

09.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:01
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.412.256.516Türk Hava Yolları1.841.430.414Petkim1.450.071.900Şişe Cam1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.412.256.516
Türk Hava Yolları1.841.430.414
Petkim1.450.071.900
Şişe Cam1.008.839.763
Kardemir (D)989.705.560
Sasa Polyester902.428.819
Bim Mağazalar773.626.003
Koza Altın756.389.543
Ereğli Demir Çelik629.243.422
Emlak Konut GMYO588.934.389
Akbank586.321.056
Gözde Girişim585.504.154
İndeks Bilgisayar514.530.036
Alarko GMYO512.420.931
Turkcell510.925.584
ASELSAN484.742.863
Odaş Elektrik468.735.509
Koç Holding451.152.851
Hektaş450.441.433
Pegasus440.215.624
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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