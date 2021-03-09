Borsada işlem hacmi sıralaması
09.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:01
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.412.256.516Türk Hava Yolları1.841.430.414Petkim1.450.071.900Şişe Cam1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.412.256.516
|Türk Hava Yolları
|1.841.430.414
|Petkim
|1.450.071.900
|Şişe Cam
|1.008.839.763
|Kardemir (D)
|989.705.560
|Sasa Polyester
|902.428.819
|Bim Mağazalar
|773.626.003
|Koza Altın
|756.389.543
|Ereğli Demir Çelik
|629.243.422
|Emlak Konut GMYO
|588.934.389
|Akbank
|586.321.056
|Gözde Girişim
|585.504.154
|İndeks Bilgisayar
|514.530.036
|Alarko GMYO
|512.420.931
|Turkcell
|510.925.584
|ASELSAN
|484.742.863
|Odaş Elektrik
|468.735.509
|Koç Holding
|451.152.851
|Hektaş
|450.441.433
|Pegasus
|440.215.624
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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