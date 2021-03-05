Borsada işlem hacmi sıralaması
05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:45
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.402.140.674Garanti Bankası1.534.023.320Türk Hava Yolları1.328.410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.402.140.674
|Garanti Bankası
|1.534.023.320
|Türk Hava Yolları
|1.328.410.762
|İndeks Bilgisayar
|1.134.746.108
|Kardemir (D)
|1.073.837.123
|Şişe Cam
|948.783.408
|Koza Altın
|861.974.183
|Emlak Konut GMYO
|798.778.375
|ASELSAN
|763.309.257
|Tüpraş
|733.977.547
|Odaş Elektrik
|572.763.613
|Doğan Holding
|519.925.249
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|510.547.374
|Gübre Fabrikaları
|442.440.641
|Ereğli Demir Çelik
|434.314.798
|Akbank
|422.036.331
|Pegasus
|400.718.827
|Yapı ve Kredi Bankası
|364.921.672
|İş Finansal Kiralama
|362.026.114
|Ford Otosan
|358.513.038
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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