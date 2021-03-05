Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Borsada işlem hacmi sıralaması

05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:45
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.402.140.674Garanti Bankası1.534.023.320Türk Hava Yolları1.328.410.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim2.402.140.674
Garanti Bankası1.534.023.320
Türk Hava Yolları1.328.410.762
İndeks Bilgisayar1.134.746.108
Kardemir (D)1.073.837.123
Şişe Cam948.783.408
Koza Altın861.974.183
Emlak Konut GMYO798.778.375
ASELSAN763.309.257
Tüpraş733.977.547
Odaş Elektrik572.763.613
Doğan Holding519.925.249
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası510.547.374
Gübre Fabrikaları442.440.641
Ereğli Demir Çelik434.314.798
Akbank422.036.331
Pegasus400.718.827
Yapı ve Kredi Bankası364.921.672
İş Finansal Kiralama362.026.114
Ford Otosan358.513.038
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Nikol Paşinyan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Yumlu Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 18:48:35. #1.16#
title