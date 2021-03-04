Borsada işlem hacmi sıralaması
04.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.747.824.844Petkim1.552.991.022Şişe Cam1.305.668.309Kardemir (D)1.291.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.747.824.844
|Petkim
|1.552.991.022
|Şişe Cam
|1.305.668.309
|Kardemir (D)
|1.291.817.816
|Garanti Bankası
|1.288.072.283
|Pegasus
|1.017.912.198
|Emlak Konut GMYO
|926.762.516
|Koza Altın
|916.282.903
|Gübre Fabrikaları
|644.908.343
|Odaş Elektrik
|621.235.707
|Doğan Holding
|616.713.520
|Ereğli Demir Çelik
|586.568.120
|Yapı ve Kredi Bankası
|465.252.279
|Sasa Polyester
|439.897.213
|Gözde Girişim
|439.777.719
|Özak GMYO
|410.327.540
|Tüpraş
|395.832.898
|Akbank
|395.584.518
|İş Bankası (C)
|393.741.871
|Vakıflar Bankası
|388.280.680
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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