Borsada işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada işlem hacmi sıralaması

04.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.747.824.844Petkim1.552.991.022Şişe Cam1.305.668.309Kardemir (D)1.291.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.747.824.844
Petkim1.552.991.022
Şişe Cam1.305.668.309
Kardemir (D)1.291.817.816
Garanti Bankası1.288.072.283
Pegasus1.017.912.198
Emlak Konut GMYO926.762.516
Koza Altın916.282.903
Gübre Fabrikaları644.908.343
Odaş Elektrik621.235.707
Doğan Holding616.713.520
Ereğli Demir Çelik586.568.120
Yapı ve Kredi Bankası465.252.279
Sasa Polyester439.897.213
Gözde Girişim439.777.719
Özak GMYO410.327.540
Tüpraş395.832.898
Akbank395.584.518
İş Bankası (C)393.741.871
Vakıflar Bankası388.280.680
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 18:59:37. #1.15#
title