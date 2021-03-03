Borsada işlem hacmi sıralaması
03.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:57
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.030.435.091Petkim2.125.511.887Garanti Bankası1.880.461.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|4.030.435.091
|Petkim
|2.125.511.887
|Garanti Bankası
|1.880.461.850
|Kardemir (D)
|1.860.152.307
|Şişe Cam
|1.572.058.248
|Ereğli Demir Çelik
|1.287.314.727
|Koza Altın
|1.017.934.154
|Karsan Otomotiv
|925.470.014
|Doğan Holding
|787.844.530
|Emlak Konut GMYO
|766.008.630
|Pegasus
|718.992.423
|Tüpraş
|527.793.213
|Yapı ve Kredi Bankası
|527.317.333
|ASELSAN
|515.910.199
|Odaş Elektrik
|495.740.081
|Akbank
|486.726.940
|Alarko Holding
|430.799.423
|Turkcell
|405.640.414
|Vakıflar Bankası
|405.349.688
|Zorlu Enerji
|391.896.089
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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