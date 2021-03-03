Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

03.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:57
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları4.030.435.091Petkim2.125.511.887Garanti Bankası1.880.461.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları4.030.435.091
Petkim2.125.511.887
Garanti Bankası1.880.461.850
Kardemir (D)1.860.152.307
Şişe Cam1.572.058.248
Ereğli Demir Çelik1.287.314.727
Koza Altın1.017.934.154
Karsan Otomotiv925.470.014
Doğan Holding787.844.530
Emlak Konut GMYO766.008.630
Pegasus718.992.423
Tüpraş527.793.213
Yapı ve Kredi Bankası527.317.333
ASELSAN515.910.199
Odaş Elektrik495.740.081
Akbank486.726.940
Alarko Holding430.799.423
Turkcell405.640.414
Vakıflar Bankası405.349.688
Zorlu Enerji391.896.089
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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