Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

02.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.371.625.981Şişe Cam2.182.910.027Petkim1.997.691.065Emlak Konut GMYO1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları5.371.625.981
Şişe Cam2.182.910.027
Petkim1.997.691.065
Emlak Konut GMYO1.934.896.096
Koza Altın1.754.065.742
Kardemir (D)1.562.656.904
Garanti Bankası1.425.170.412
Pegasus1.376.679.546
Karsan Otomotiv1.101.592.358
Tüpraş897.375.227
Odaş Elektrik851.802.000
TAV Havalimanları641.655.141
İndeks Bilgisayar629.014.593
Gübre Fabrikaları528.242.613
Yapı ve Kredi Bankası479.745.452
Akbank474.078.174
ASELSAN440.127.358
Doğan Holding427.640.333
Ford Otosan426.600.106
Turkcell420.405.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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