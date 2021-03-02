Borsada işlem hacmi sıralaması
02.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.371.625.981Şişe Cam2.182.910.027Petkim1.997.691.065Emlak Konut GMYO1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|5.371.625.981
|Şişe Cam
|2.182.910.027
|Petkim
|1.997.691.065
|Emlak Konut GMYO
|1.934.896.096
|Koza Altın
|1.754.065.742
|Kardemir (D)
|1.562.656.904
|Garanti Bankası
|1.425.170.412
|Pegasus
|1.376.679.546
|Karsan Otomotiv
|1.101.592.358
|Tüpraş
|897.375.227
|Odaş Elektrik
|851.802.000
|TAV Havalimanları
|641.655.141
|İndeks Bilgisayar
|629.014.593
|Gübre Fabrikaları
|528.242.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|479.745.452
|Akbank
|474.078.174
|ASELSAN
|440.127.358
|Doğan Holding
|427.640.333
|Ford Otosan
|426.600.106
|Turkcell
|420.405.326
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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