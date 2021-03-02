Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları5.371.625.981Şişe Cam2.182.910.027Petkim1.997.691.065Emlak Konut GMYO1.