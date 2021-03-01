Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

01.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:04
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.772.333.860Türk Hava Yolları1.786.311.865Garanti Bankası1.547.840.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.772.333.860
Türk Hava Yolları1.786.311.865
Garanti Bankası1.547.840.692
Koza Altın1.416.392.912
Petkim1.069.339.540
Kardemir (D)875.160.859
Emlak Konut GMYO750.334.919
Gübre Fabrikaları719.962.367
Pegasus671.600.227
Sasa Polyester572.654.670
Tüpraş569.908.330
Karsan Otomotiv526.237.444
Odaş Elektrik498.541.966
Vakıflar Bankası453.827.245
Ereğli Demir Çelik448.125.057
Akbank435.233.912
Turkcell414.260.978
Sabancı Holding412.619.120
Doğan Holding401.388.796
TAV Havalimanları389.497.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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