Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:51
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.491.241.238Garanti Bankası1.939.966.521Koza Altın1.851.960.698Petkim1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.491.241.238
Garanti Bankası1.939.966.521
Koza Altın1.851.960.698
Petkim1.301.092.003
Pegasus1.106.584.369
Sasa Polyester987.622.245
Emlak Konut GMYO920.953.269
Karsan Otomotiv871.098.521
Şişe Cam806.206.765
Kardemir (D)781.483.348
Gübre Fabrikaları681.665.942
Turkcell679.027.937
Vakıflar Bankası596.641.476
Akbank590.679.470
Ereğli Demir Çelik554.164.055
Doğan Holding530.315.472
Tüpraş507.843.515
ASELSAN506.401.622
Yapı ve Kredi Bankası484.728.290
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası472.745.344
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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