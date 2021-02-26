Borsada işlem hacmi sıralaması
26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:51
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.491.241.238Garanti Bankası1.939.966.521Koza Altın1.851.960.698Petkim1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.491.241.238
|Garanti Bankası
|1.939.966.521
|Koza Altın
|1.851.960.698
|Petkim
|1.301.092.003
|Pegasus
|1.106.584.369
|Sasa Polyester
|987.622.245
|Emlak Konut GMYO
|920.953.269
|Karsan Otomotiv
|871.098.521
|Şişe Cam
|806.206.765
|Kardemir (D)
|781.483.348
|Gübre Fabrikaları
|681.665.942
|Turkcell
|679.027.937
|Vakıflar Bankası
|596.641.476
|Akbank
|590.679.470
|Ereğli Demir Çelik
|554.164.055
|Doğan Holding
|530.315.472
|Tüpraş
|507.843.515
|ASELSAN
|506.401.622
|Yapı ve Kredi Bankası
|484.728.290
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|472.745.344
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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