Borsada işlem hacmi sıralaması
25.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:06
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.767.999.675Petkim2.209.909.786Koza Altın1.805.498.315Sasa Polyester1.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.767.999.675
|Petkim
|2.209.909.786
|Koza Altın
|1.805.498.315
|Sasa Polyester
|1.783.940.629
|Pegasus
|1.666.444.274
|Emlak Konut GMYO
|1.378.347.858
|Garanti Bankası
|1.335.454.364
|Karsan Otomotiv
|1.248.136.331
|Gübre Fabrikaları
|1.198.672.074
|Kardemir (D)
|1.077.411.832
|Şişe Cam
|863.308.682
|Odaş Elektrik
|731.466.106
|ASELSAN
|597.958.810
|Tüpraş
|586.202.229
|Doğan Holding
|585.602.741
|Vakıflar Bankası
|580.509.897
|Turkcell
|578.714.225
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|562.477.409
|Akbank
|531.554.276
|Ereğli Demir Çelik
|495.348.969
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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