Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

25.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:06
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları2.767.999.675Petkim2.209.909.786Koza Altın1.805.498.315Sasa Polyester1.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.767.999.675
Petkim2.209.909.786
Koza Altın1.805.498.315
Sasa Polyester1.783.940.629
Pegasus1.666.444.274
Emlak Konut GMYO1.378.347.858
Garanti Bankası1.335.454.364
Karsan Otomotiv1.248.136.331
Gübre Fabrikaları1.198.672.074
Kardemir (D)1.077.411.832
Şişe Cam863.308.682
Odaş Elektrik731.466.106
ASELSAN597.958.810
Tüpraş586.202.229
Doğan Holding585.602.741
Vakıflar Bankası580.509.897
Turkcell578.714.225
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası562.477.409
Akbank531.554.276
Ereğli Demir Çelik495.348.969
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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